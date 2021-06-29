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Александр Лукашенко обсудил с секретарём Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

29 июня 2021 08:23
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 29 июня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы «в теме», глубоко погружены в эту проблему.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, «которые не подлежат публичной огласке».

Александр Лукашенко:
Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям.

Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

Александр Лукашенко:
Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Николай Патрушев

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