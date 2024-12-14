За уникальный голос его называют Паваротти. Даниил Савеня о любви к шансону, службе в армии и пути на большую сцену

Этот парень поет душой. За уникальный голос его называют Паваротти. Но, по его словам, в жизни нет ничего невозможного, если желаешь этого по-настоящему. С недавних пор Даниил Савеня – вокалист Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Парень не видит с детства, но при этом считает себя таким же, как и все.

Даниил Савеня, вокалист Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Меня характеризует и формирует и представляет не моя инвалидность, а мои действия. И когда пишут о том, что незрячий певец завоевал Гран-при, меня это, честно говоря, немножко угнетает. Потому что начнем с того, что я просто певец, а уж незрячий или нет, это в последнюю самую очередь должно волновать зрителя.