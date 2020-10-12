«За три дня мы включим весь город Минск». Отопительный сезон начался в столице

Новости Беларуси. В Минске начали включать отопление. Такое решение приняли по итогам совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ближайшее время ожидается похолодание, поэтому запустить системы отопления нужно оперативно.
Новости Беларуси. В Минске начали включать отопление. Такое решение приняли по итогам совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ближайшее время ожидается похолодание, поэтому запустить системы отопления нужно оперативно.
Подавать тепло в столичные объекты будут в несколько этапов. Традиционно начнут с медицинских учреждений, школ и детских садов. Также отопление включат в музеях, государственных архивах и библиотеках.
Уже 13 октября батареи станут теплыми в жилых домах. Все вопросы, связанные с наладкой оборудования, должны решить в течение 10 дней.
Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
За три дня мы включим весь Минск. Равными долями, то есть по 33 % ежедневно соответственно. На следующий день после включения отопления будет происходить развоздушивание системы. Но наши коммунальные службы уже на протяжение месяца проводят эти работы для того, чтобы была жилищно-коммунальная услуга данная предоставлена качественно. Мы должны уже подойти к тому времени, когда температура будет низкая, чтобы уже в квартирах было тепло, а не в этот же момент включать. Система отопления обычно включалась в пятидневный срок, по 20 %, то сейчас она будет запущена в трехдневный срок.
Узнать, в какой день включат отопление в каждом доме, можно на сайтах районных администраций. Соответствующие списки появятся в ближайшее время. В случае, если в столицу вернется теплая погода, система автоматически перейдет в режим протапливания.