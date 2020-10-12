«За три дня мы включим весь город Минск». Отопительный сезон начался в столице

Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

За три дня мы включим весь Минск. Равными долями, то есть по 33 % ежедневно соответственно. На следующий день после включения отопления будет происходить развоздушивание системы. Но наши коммунальные службы уже на протяжение месяца проводят эти работы для того, чтобы была жилищно-коммунальная услуга данная предоставлена качественно. Мы должны уже подойти к тому времени, когда температура будет низкая, чтобы уже в квартирах было тепло, а не в этот же момент включать. Система отопления обычно включалась в пятидневный срок, по 20 %, то сейчас она будет запущена в трехдневный срок.