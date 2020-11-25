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За сутки выявлено 1496 новых случаев заболевания. Статистика Минздрава за 25 ноября

25 ноября 2020 14:45
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Новости Беларуси. Минздрав опубликовал последнюю статистику заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки выявлено 1496 новых случаев заболевания. Статистика Минздрава за 25 ноября-1

В Беларуси на 25 ноября выздоровели и выписаны 107 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 128 449 человек с положительным тестом. Всего их проведено почти 3 миллиона 130 тысяч.

За последние сутки в Беларуси выявлено 1 496 новых случаев заболевания. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 119 пациентов с рядом хронических недугов и выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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