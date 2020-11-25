За сутки выявлено 1496 новых случаев заболевания. Статистика Минздрава за 25 ноября

В Беларуси на 25 ноября выздоровели и выписаны 107 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз. Зарегистрированы 128 449 человек с положительным тестом. Всего их проведено почти 3 миллиона 130 тысяч.

За последние сутки в Беларуси выявлено 1 496 новых случаев заболевания. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 119 пациентов с рядом хронических недугов и выявленным коронавирусом.