За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 2 человека

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали два человека. МЧС напоминает, что праздник это не повод расслабляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах у мальчика в руках разорвалась петарда. Он получил ожог кисти. Куда серьезнее травмы у мужчины, который пострадал в Шкловском районе.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Более подробно эти обстоятельства сейчас будут выясняться. Вместе с тем мы анализируем в том числе обстановку и в странах ближнего зарубежья. И у нас есть сегодня основания считать, что участились случаи преждевременной сработки пиротехнических изделий.

О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что даже если вы соблюдаете все рекомендации по безопасности, существует риск получить травму при использовании пиротехники. Поэтому на текущий момент мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам в принципе избегать использования салютов, фейерверков, петард, других пиротехнических изделий второго, третьего класса опасности бытового назначения. В первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье, свою жизнь.

Важно помнить, что к пиротехническим изделиям ни на шаг нельзя подпускать детей, а планируя запуск фейерверка, нужно для этого выбрать безлюдную площадку. Приобретать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах, где на товар есть сертификат соответствия и подробная инструкция по применению.