Семейный рождественский бал прошёл в Минске

В Минске накануне вечером прошел уникальный рождественский семейный бал, объединивший более сотни пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал открылся торжественным парадом участников, которые были одеты в наряды, вдохновленные эпохой ампира. Атмосферу вечера наполнили духом дружбы и единства, ведь многие семьи пришли сюда, чтобы канун новогодних праздников встретить в большой компании.

Сергей Буйницкий:

В наших странах принято собираться на Рождество, на Новый год семьями. Потому что все-таки Новый год – это семейный праздник. Эти наши вкусные салатики, домашнее общение, увидеть, наконец, всех своих родственников, красивых, самых замечательных, показать своих новых родственников, наших маленьких деток, которые родились.

Традиции у нас в семье самые замечательные благодаря нашему прадеду, который основал первую профессиональную белорусскую труппу.

Василина Мицкевич:

Заўсёды адзначаем такія свята разам. І гэта традыцыя ў нашай сям'і. Не толькі Новы год, але Новы год асабліва. Якуб Колас, род якога мы прадстаўляем сёння, бо мы з сям'і класіка беларускай літаратура, вельмі любіў Новы год. Яго вельмі шмат вершаў менавіта прысвечаны гэтаму святу. Таму гэта свята для нас асаблівае. І мы рады, што мы ўсёй сям'ёй сёння святкуем яго ў такой чароўнай кампаніі.

В рамках бала прошла и благотворительная акция по сбору новогодних подарков. Свои тепло и заботу участники торжества подарили воспитанникам детского дома-интернета Борисова.