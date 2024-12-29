За первый день работы выставку «Моя Беларусь» посмотрели тысячи посетителей

Каждому нашему предприятию есть чем удивлять. Это в небывалых масштабах демонстрирует экспозиция «Моя Беларусь», которая уже за первый день работы привлекла тысячи посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском международном выставочном центре демонстрируется не только производственный потенциал страны. Под его сводами уместилось и историческое наследие, и инновационное будущее. Экспозиция выставки «Моя Беларусь» разделена на тематические локации, которые знакомят с лучшим, что сделано в различных отраслях экономики.

Также можно совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, окунуться в традиции предков. Попасть в павильон можно абсолютно бесплатно. Чтобы обойти все выставочное пространство, потребуется несколько часов.