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За первый день работы выставку «Моя Беларусь» посмотрели тысячи посетителей

29 декабря 2024 07:42
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Каждому нашему предприятию есть чем удивлять. Это в небывалых масштабах демонстрирует экспозиция «Моя Беларусь», которая уже за первый день работы привлекла тысячи посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый день работы выставку «Моя Беларусь» посмотрели тысячи посетителей-2

В Минском международном выставочном центре демонстрируется не только производственный потенциал страны. Под его сводами уместилось и историческое наследие, и инновационное будущее. Экспозиция выставки «Моя Беларусь» разделена на тематические локации, которые знакомят с лучшим, что сделано в различных отраслях экономики. 

Также можно совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, окунуться в традиции предков. Попасть в павильон можно абсолютно бесплатно. Чтобы обойти все выставочное пространство, потребуется несколько часов.

# Выставка

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