За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное оборудование открывает перед специалистами новые возможности.

Расследование отравлений, ДТП, оперативное занесение новых психотропов в список запрещенных – помощь в самых сложных и резонансных случаях. Такой комплекс в Беларуси первый, нет подобных и на постсоветском пространстве. Пока нет: в ближайшее время они появятся так же в областных центрах и крупных городах. В этом обновленном здании находится самый современный по оснащению и возможностям центр. Уровень технической базы позволяет проводить уникальные экспертные исследования, а так же в самые сжатые сроки определять причины телесных повреждений и гибели людей.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Таких условий нет, наверное, нигде на постсоветском пространстве. Оперативно устанавливать причины смерти человека, а так же определять тяжесть телесных повреждений у живых лиц. В целом создание этого и других комплексов подобного рода – это результат решения нашего Президента о том, чтобы вывести судебную экспертизу на качественно новый уровень.

Татьяна Полюх в профессии более 30 лет. Вспоминает, что в начале карьеры результаты многих исследований приходилось, как не принято в медицине говорить, определять на глаз. Да и сроки порой доходили до нескольких месяцев.

Сегодня в ее лаборатории уставлен прибор, который может выявить наличие в организме дизайнерских психоактивных веществ (их в народе прозвали «спайсами») и разложить их химический состав по полочкам всего за несколько часов. Затем формулу вносят в список запрещенных. Или, например, узнать, какая доза лекарственных веществ попала в организм человека, и что привело к смерти.

Татьяна Полюх, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера:

Наша мечта сбылась. И мы теперь с очень большой вероятностью будем делать экспертизы по определению лекарственных, наркотических, психотропных веществ. Суд без всяких колебаний принимает к сведению эти заключения, и никаких сомнений в выводах не бывает никогда. Возможности этого рентген-аппарата специалисты называют не иначе, как «чудом техники». И вот почему.

Владимир Семенко-Бояринцев, заместитель начальника управления судебных медицинских экспертиз:

Буквально за считанные секунды, минуты эксперт получает информацию о наличии телесного повреждения. Плюс он дает ее судебно-медицинскую оценку.

Проверим на себе: активное детство и «казаки-разбойники» во дворе тому в помощь, мизинец на правой руке был сломан не один раз. Вначале примеряем защитный костюм, который по весу и размерам больше похож на бронежилет. Щелчок, и цифровое фото высокого разрешению позволяет увидеть все.

Владимир Семенко-Бояринцев:

У этого человека в области головки пятой пястной кости неровные контуры и даже просматривается костная мозоль. То есть для следствия уже есть задел дальше работать в этом направлении.