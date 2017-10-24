За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное оборудование открывает перед специалистами новые возможности.
Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное оборудование открывает перед специалистами новые возможности.
Расследование отравлений, ДТП, оперативное занесение новых психотропов в список запрещенных – помощь в самых сложных и резонансных случаях. Такой комплекс в Беларуси первый, нет подобных и на постсоветском пространстве. Пока нет: в ближайшее время они появятся так же в областных центрах и крупных городах.
В этом обновленном здании находится самый современный по оснащению и возможностям центр. Уровень технической базы позволяет проводить уникальные экспертные исследования, а так же в самые сжатые сроки определять причины телесных повреждений и гибели людей.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Таких условий нет, наверное, нигде на постсоветском пространстве. Оперативно устанавливать причины смерти человека, а так же определять тяжесть телесных повреждений у живых лиц. В целом создание этого и других комплексов подобного рода – это результат решения нашего Президента о том, чтобы вывести судебную экспертизу на качественно новый уровень.
Татьяна Полюх в профессии более 30 лет. Вспоминает, что в начале карьеры результаты многих исследований приходилось, как не принято в медицине говорить, определять на глаз. Да и сроки порой доходили до нескольких месяцев.
Сегодня в ее лаборатории уставлен прибор, который может выявить наличие в организме дизайнерских психоактивных веществ (их в народе прозвали «спайсами») и разложить их химический состав по полочкам всего за несколько часов. Затем формулу вносят в список запрещенных. Или, например, узнать, какая доза лекарственных веществ попала в организм человека, и что привело к смерти.
Татьяна Полюх, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера:
Наша мечта сбылась. И мы теперь с очень большой вероятностью будем делать экспертизы по определению лекарственных, наркотических, психотропных веществ. Суд без всяких колебаний принимает к сведению эти заключения, и никаких сомнений в выводах не бывает никогда.
Возможности этого рентген-аппарата специалисты называют не иначе, как «чудом техники». И вот почему.
Владимир Семенко-Бояринцев, заместитель начальника управления судебных медицинских экспертиз:
Буквально за считанные секунды, минуты эксперт получает информацию о наличии телесного повреждения. Плюс он дает ее судебно-медицинскую оценку.
Проверим на себе: активное детство и «казаки-разбойники» во дворе тому в помощь, мизинец на правой руке был сломан не один раз. Вначале примеряем защитный костюм, который по весу и размерам больше похож на бронежилет. Щелчок, и цифровое фото высокого разрешению позволяет увидеть все.
Владимир Семенко-Бояринцев:
У этого человека в области головки пятой пястной кости неровные контуры и даже просматривается костная мозоль. То есть для следствия уже есть задел дальше работать в этом направлении.
А еще аппарат может найти пули и осколки металлических предметов, установить механизм нанесения травы при аварии, что во многом облегчит работу следователей. Использовать комплекс будут и для обучения студентов, для них такая практика бесценный опыт. В ближайшее же время планируется открытие комплексов европейского класса в областных центрах, а так же крупных городах.