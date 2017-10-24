«Не чистит зубы, не жуёт жвачки, не пьёт воду»: как готовиться к анализу крови на сахар

Новости Беларуси. Что нельзя делать перед забором крови, рассказали в программе «Теледоктор».

Наталья Трунова, заведующая клинико-диагностической лабораторией УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:

Нельзя делать ничего. Поэтому пациент примерно часов в 8 вечера последний раз принял пищу и пошёл спокойно отдыхать. Утром встал – не чистит зубы, не жуёт жвачки, не пьёт воду, ничего.

Он просто приезжает в лабораторию и сдаёт.

Вот это, действительно, будет натощак показатель. Достоверный и исключительно показывающий нам реальную ситуацию.