«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь

В Польше на границе с Беларусью на дороге возникла 40-километровая вереница грузовых автомобилей, которые пытались пересечь границу в «Бобровниках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водители пребывают в ожидании сутками. Среди грузов, которые они везут, в том числе и скоропортящиеся.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, теперь перевозчики стараются исключить из маршрута Польшу, но многие уже попали в ловушку. Среди дальнобойщиков немало и наших соотечественников. Они открыто называют причины такого транспортного коллапса.

Я не знаю, скорее всего, из-за политических каких-то нюансов, то, что ограничивают движение, ограничивают работу пограничникам именно власти. Нам говорит именно полиция, что приказ сверху, чтобы ограничить в связи с этими всеми спецоперациями.

Стараешься заранее закупиться едой по возможности. Но не всегда же получается. Бывает, и больше стоишь. Бывает, что и сутки стоишь без движения, абсолютно никуда не едешь, на месте.