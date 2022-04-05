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«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь

05 апреля 2022 11:07
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В Польше на границе с Беларусью на дороге возникла 40-километровая вереница грузовых автомобилей, которые пытались пересечь границу в «Бобровниках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водители пребывают в ожидании сутками. Среди грузов, которые они везут, в том числе и скоропортящиеся.

«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь-1

По данным Госпогранкомитета Беларуси, теперь перевозчики стараются исключить из маршрута Польшу, но многие уже попали в ловушку. Среди дальнобойщиков немало и наших соотечественников. Они открыто называют причины такого транспортного коллапса.

«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь-4

Я не знаю, скорее всего, из-за политических каких-то нюансов, то, что ограничивают движение, ограничивают работу пограничникам именно власти. Нам говорит именно полиция, что приказ сверху, чтобы ограничить в связи с этими всеми спецоперациями.

«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь-7

Стараешься заранее закупиться едой по возможности. Но не всегда же получается. Бывает, и больше стоишь. Бывает, что и сутки стоишь без движения, абсолютно никуда не едешь, на месте.

«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь-10

Напомним, что сейчас работают на границе с Беларусью два пункта пропуска – «Бобровники» и «Кукурыки». С нашей стороны это «Берестовица» и «Козловичи». «Кузница Белостоцкая» по-прежнему остается закрытой.

# Государственная граница Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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