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Являются одной из самых частых причин ДТП. Как выявляют велосипедистов-нарушителей?

05 апреля 2022 11:22
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Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. 

Илона Волынец, СТВ:
Наверное, самый страшный сон любого водителя – это велосипедист-молния, который пролетает через дорогу, и ты не успеваешь среагировать, что происходит и что это было. Сразу вопрос от наших телезрителей: должны ли велосипедисты слезать с велосипеда и катить его в руках, чтобы перейти по пешеходному переходу?

Являются одной из самых частых причин ДТП. Как выявляют велосипедистов-нарушителей?-1

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вопрос очень правильный и очень актуальный. Неспешивание велосипедистов на пешеходном переходе, необорудованном велопереездом, является основной причиной ДТП с их участием. Они обязаны просто спешиваться при переходе по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу. Но мой совет: и на пешеходном переходе, оборудованном велопереездом, минимизировать скорость, чтобы дать возможность водителю хотя бы сориентироваться в дорожной обстановке и успеть заметить этого же велосипедиста.

Кристина Сущеня, СТВ:
Для меня как для истинного автолюбителя этот вопрос тоже очень актуальный, не только для меня, судя по тому, что еще один вопрос от наших телезрителей: бывают ли рейды ГАИ, которые выявляют нарушителей-велосипедистов, которые не соблюдают правила, о которых мы только что говорили?

Являются одной из самых частых причин ДТП. Как выявляют велосипедистов-нарушителей?-4

Сергей Бабич:
Безусловно. Мы ведем как и профилактическую работу, так и работу по выявлению нарушителей-велосипедистов. Не только рейдовыми мероприятиями, но и на постоянной основе с приходом велосезона.

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# Дорожное движение # общество # Сергей Бабич # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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