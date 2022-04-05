Являются одной из самых частых причин ДТП. Как выявляют велосипедистов-нарушителей?

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Наверное, самый страшный сон любого водителя – это велосипедист-молния, который пролетает через дорогу, и ты не успеваешь среагировать, что происходит и что это было. Сразу вопрос от наших телезрителей: должны ли велосипедисты слезать с велосипеда и катить его в руках, чтобы перейти по пешеходному переходу?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Вопрос очень правильный и очень актуальный. Неспешивание велосипедистов на пешеходном переходе, необорудованном велопереездом, является основной причиной ДТП с их участием. Они обязаны просто спешиваться при переходе по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу. Но мой совет: и на пешеходном переходе, оборудованном велопереездом, минимизировать скорость, чтобы дать возможность водителю хотя бы сориентироваться в дорожной обстановке и успеть заметить этого же велосипедиста. Кристина Сущеня, СТВ:

Для меня как для истинного автолюбителя этот вопрос тоже очень актуальный, не только для меня, судя по тому, что еще один вопрос от наших телезрителей: бывают ли рейды ГАИ, которые выявляют нарушителей-велосипедистов, которые не соблюдают правила, о которых мы только что говорили?