Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?

Лучшие друзья девушек – украшения. Они добавляют нимба и мерцания. В ларце весны: пластик, бисер, разноцветный жемчуг, гладкий и жатый металл. Старайтесь, чтобы сверкало не больше трех аксессуаров.

Анна Ботян, стилист: Если есть сережки, выбирайте минималистичный ободок, а если такой, как сейчас, в бисере, конечно, мы на ушах ничего не оставляли. Мы дополнили такой же яркой брошью. Вроде бы как стандартный свитер и обычные брюки, дополнив такими яркими аксессуарами, сразу появляется праздничное настроение.

Анна Ботян: Если у вас вытянутое лицо, хотите подчеркнуть свою худобу, то лучше выбирать что-то длинненькое. Если вам хочется уравновесить, то в таком случае лучше выбирать круглое. Вот если на вашем лице есть что-то острое, например, острый носик, то однозначно вам пойдут детали в сережках, которые будут тоже острые.

Правила леди. Днем минимализм, вечером салют. Чтобы волшебство вступило в силу, не копируйте глянец, ориентируйтесь на свою внешность.

Фактура диктует. Объемный свитер заиграет с массивным кулоном. Воздушная блуза с деликатной цепочкой. Не бойтесь миксовать золото и серебро. Находите для них пары в виде пряжки на ремешке или застежек на сумке. Такие приемы освежают и добавляют искорку, как и модный маникюр в тон.

Анна Ботян:

База, которая давно прижилась в наших гардеробах, – это цепь. Если у вас черты довольно небольшие, лицо вытянутое, небольшое, то в таком случае лучше выбирать некрупные цепи и цепи со звеньями продолговатыми, прямоугольными. Если у вас большие глаза, крупные черты лица, то в таком случае вы можете брать более округлые звенья и крупнее цепь.

Бусы красны-девицы добавят возраста. Сказки – одно, в жизни круглая правильная форма полнит лицо, подчеркивает подбородок. Лучше остановиться на овальных, словно зазубрины, бусинах. Бабушкин жемчуг разбавляйте дерзкими цепями, яркими кристаллами. Противоположности притягиваются. Асимметрия продолжает покорять горизонты.