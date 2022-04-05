Прямой эфир

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?

05 апреля 2022 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучшие друзья девушек – украшения. Они добавляют нимба и мерцания. В ларце весны:  пластик, бисер, разноцветный жемчуг, гладкий и жатый металл. Старайтесь, чтобы сверкало не больше трех аксессуаров.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-1

Анна Ботян, стилист:
Если есть сережки, выбирайте минималистичный ободок, а если такой, как сейчас, в бисере, конечно, мы на ушах ничего не оставляли. Мы дополнили такой же яркой брошью. Вроде бы как стандартный свитер и обычные брюки, дополнив такими яркими аксессуарами, сразу появляется праздничное настроение.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-4

Правила леди. Днем минимализм, вечером салют. Чтобы волшебство вступило в силу, не копируйте глянец, ориентируйтесь на свою внешность.

Анна Ботян:
Если у вас вытянутое лицо, хотите подчеркнуть свою худобу, то лучше выбирать что-то длинненькое. Если вам хочется уравновесить, то в таком случае лучше выбирать круглое. Вот если на вашем лице есть что-то острое, например, острый носик, то однозначно вам пойдут детали в сережках, которые будут тоже острые.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-7

Фактура диктует. Объемный свитер заиграет с массивным кулоном. Воздушная блуза с деликатной цепочкой. Не бойтесь миксовать золото и серебро. Находите для них пары в виде пряжки на ремешке или застежек на сумке. Такие приемы освежают и добавляют искорку, как и модный маникюр в тон.

Анна Ботян:
База, которая давно прижилась в наших гардеробах, – это цепь. Если у вас черты довольно небольшие, лицо вытянутое, небольшое, то в таком случае лучше выбирать некрупные цепи и цепи со звеньями продолговатыми, прямоугольными. Если у вас большие глаза, крупные черты лица, то в таком случае вы можете брать более округлые звенья и крупнее цепь.

Бусы красны-девицы добавят возраста. Сказки – одно, в жизни круглая правильная форма полнит лицо, подчеркивает подбородок. Лучше остановиться на овальных, словно зазубрины, бусинах. Бабушкин жемчуг  разбавляйте дерзкими цепями, яркими кристаллами. Противоположности притягиваются. Асимметрия продолжает покорять горизонты.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-10

Анна Ботян:
Если вы хотите выглядеть моложе, всегда смотрите на тренды, будете минусовать от своего образа 5-10 лет. Юбка плюс кроссовки и жакет – это уже формула, которая работает не один год. Мы добавили одну деталь в виде молодежной цепочки с бисером и надписью.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-13

Хендмейд остается пироженкой весны. С ним даже строгий образ становится вкусным. Бисер из нулевых. Неоновый. Молодежный. В виде фенечек, чокеров и колец бьет рейтинги. Включайте юность. Приключения на рассвете.

Анна Ботян:
Мы взяли жемчуг с цепью разноцветной. Цепь пластиковая, яркая, синяя, добавили сюда бисера, дерева в виде таких больших объемных сережек и сетку ручной работы, все это яркое, на фоне такого полотна молочного костюма очень интересно смотрится.

Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?-16

# Мода # общество # Анна Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь
05 апреля 2022 11:07

«Нам говорит полиция, что приказ сверху». В Польше на границе с Беларусью возникла 40-километровая очередь

«Не хватает ясного и внятного законодательства». Можно ли парковаться автомобилистам на месте для зарядки электрокаров?
05 апреля 2022 11:00

«Не хватает ясного и внятного законодательства». Можно ли парковаться автомобилистам на месте для зарядки электрокаров?

Лукашенко на совещании по ЖКХ: пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали, у меня кровь закипает в жилах
05 апреля 2022 10:55

Лукашенко на совещании по ЖКХ: пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали, у меня кровь закипает в жилах