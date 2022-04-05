Худобу можно скрыть круглыми серёжками. Как выбирать украшения в зависимости от формы лица?

Лучшие друзья девушек – украшения. Они добавляют нимба и мерцания. В ларце весны: пластик, бисер, разноцветный жемчуг, гладкий и жатый металл. Старайтесь, чтобы сверкало не больше трех аксессуаров.
Лучшие друзья девушек – украшения. Они добавляют нимба и мерцания. В ларце весны: пластик, бисер, разноцветный жемчуг, гладкий и жатый металл. Старайтесь, чтобы сверкало не больше трех аксессуаров.
Анна Ботян, стилист:
Если есть сережки, выбирайте минималистичный ободок, а если такой, как сейчас, в бисере, конечно, мы на ушах ничего не оставляли. Мы дополнили такой же яркой брошью. Вроде бы как стандартный свитер и обычные брюки, дополнив такими яркими аксессуарами, сразу появляется праздничное настроение.
Правила леди. Днем минимализм, вечером салют. Чтобы волшебство вступило в силу, не копируйте глянец, ориентируйтесь на свою внешность.
Анна Ботян:
Если у вас вытянутое лицо, хотите подчеркнуть свою худобу, то лучше выбирать что-то длинненькое. Если вам хочется уравновесить, то в таком случае лучше выбирать круглое. Вот если на вашем лице есть что-то острое, например, острый носик, то однозначно вам пойдут детали в сережках, которые будут тоже острые.
Фактура диктует. Объемный свитер заиграет с массивным кулоном. Воздушная блуза с деликатной цепочкой. Не бойтесь миксовать золото и серебро. Находите для них пары в виде пряжки на ремешке или застежек на сумке. Такие приемы освежают и добавляют искорку, как и модный маникюр в тон.
Анна Ботян:
База, которая давно прижилась в наших гардеробах, – это цепь. Если у вас черты довольно небольшие, лицо вытянутое, небольшое, то в таком случае лучше выбирать некрупные цепи и цепи со звеньями продолговатыми, прямоугольными. Если у вас большие глаза, крупные черты лица, то в таком случае вы можете брать более округлые звенья и крупнее цепь.
Бусы красны-девицы добавят возраста. Сказки – одно, в жизни круглая правильная форма полнит лицо, подчеркивает подбородок. Лучше остановиться на овальных, словно зазубрины, бусинах. Бабушкин жемчуг разбавляйте дерзкими цепями, яркими кристаллами. Противоположности притягиваются. Асимметрия продолжает покорять горизонты.
Анна Ботян:
Если вы хотите выглядеть моложе, всегда смотрите на тренды, будете минусовать от своего образа 5-10 лет. Юбка плюс кроссовки и жакет – это уже формула, которая работает не один год. Мы добавили одну деталь в виде молодежной цепочки с бисером и надписью.
Хендмейд остается пироженкой весны. С ним даже строгий образ становится вкусным. Бисер из нулевых. Неоновый. Молодежный. В виде фенечек, чокеров и колец бьет рейтинги. Включайте юность. Приключения на рассвете.
Анна Ботян:
Мы взяли жемчуг с цепью разноцветной. Цепь пластиковая, яркая, синяя, добавили сюда бисера, дерева в виде таких больших объемных сережек и сетку ручной работы, все это яркое, на фоне такого полотна молочного костюма очень интересно смотрится.