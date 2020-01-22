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За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам

22 января 2020 07:53
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Имеете просроченные кредиты, неоплаченные штрафы или налоги, долги по алиментам или ЖКХ? Велика вероятность познакомиться с так называемыми коллекторами.

Александр Костюкевич, юрист:
Понятия коллекторская деятельность или коллекторские агентства у нас в законодательстве отсутствуют. Кто может заниматься взысканием долгов: это адвокаты, организации и индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию на оказание юридических услуг и, соответственно, органы принудительного исполнения.

За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам -1

Блокировать звонки, сменить сим-карту, уехать в другой город – бесполезно. Сбежать от долга не получится. Приставы могут арестовать имущество и счета задолжника, заблокировать услуги сотовой связи и доступ в интернет, ограничить в праве управления транспортным средством и выезде за границу.

Александр Костюкевич:
Если будет возбуждено исполнительное производство, то нам будет дано семь дней на добровольное исполнение. Если в течение этого срока мы не исполняем, сумма задолженности увеличится на десять процентов.

За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам -4

При этом размер долга не имеет значения. За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Впрочем, разобраться со своими долгами стоит, даже если вы не собираетесь покидать родину.

Александр Костюкевич:
Вы можете проверить сведения на сайте министерства юстиции в реестре исполнительных производств, где вы указываете свою фамилию, идентификационный номер и увидеть количество исполнительных производств.

За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам -7

Важно понимать, что по закону взыскатели долгов не имеют права применять любые виды физического и психологического давления, передавать персональные данные должника третьим лицам и сообщать ложные сведения о сумме кредита.

Александр Костюкевич:
Когда нам звонят и начинают угрожать – это может быть квалифицировано по статье 384, когда идет принуждение к исполнению обязательства под угрозой насилия.

За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам -10

Впрочем, есть вероятность оказаться и по ту сторону баррикад. Часто желание помочь близкому другу или родственнику копейкой оборачивается длительными судебными тяжбами, ведь расписку с него не брали, неудобно было.

Александр Костюкевич:
Невозможно доказать факт неисполнения обязательства свидетельскими показаниями, только иные письменные доказательства.

За рубеж могут не выпустить, даже если за вами числится 10 рублей. Что нужно знать должникам -13

Давая деньги в долг, не исключайте возможность, что его вам не вернут, поэтому не постесняйтесь вовремя составить нужный документ.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

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