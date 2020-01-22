Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием

Новости Беларуси. От новаторской идеи – к реальной разработке. Пройти этот путь как можно скорее студентам-физикам и разработчикам теперь поможет новый участок технопарка БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его оснастили высокотехнологичным оборудованием.

C его помощью, например, гораздо легче расставлять компоненты на плату. Раньше это делалось вручную. Новые станки с программным управлением позволяют добиться максимальной точности при производстве серийных деталей.

Установили также лазерный станок, 3D-принтер и сканер. Оборудование позволит не только изготавливать приборы по индивидуальному заказу, но и производить детали, которые раньше закупались за рубежом.

Юрий Дудчик, заместитель директора Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко:

В институте есть интересные разработки аэрокосмического направления. Мы создаем приборы, которые сейчас летают на Международной космической станции. Для создания приборов нам нужны комплектующие, которые мы обычно закупаем. Мы надеемся, что они будут создаваться на этом участке. С удовольствием будем их использовать.





Игорь Стецко, заведующий лабораторией факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Если раньше наблюдался интерес только к программированию, сейчас он сохраняется, но все больше и больше студентов и больше серьезных разработчиков – Парк высоких технологий – обращаются к так называемой продуктовой линейке – созданию электронных устройств, которые работали бы вместе с развившимся практически до искусственного интеллекта программированием.