Прямой эфир

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием

22 января 2020 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От новаторской идеи – к реальной разработке. Пройти этот путь как можно скорее студентам-физикам и разработчикам теперь поможет новый участок технопарка БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-1

Его оснастили высокотехнологичным оборудованием.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-4

C его помощью, например, гораздо легче расставлять компоненты на плату. Раньше это делалось вручную. Новые станки с программным управлением позволяют добиться максимальной точности при производстве серийных деталей.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-7

Установили также лазерный станок, 3D-принтер и сканер. Оборудование позволит не только изготавливать приборы по индивидуальному заказу, но и производить детали, которые раньше закупались за рубежом.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-10

Юрий Дудчик, заместитель директора Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко:
В институте есть интересные разработки аэрокосмического направления. Мы создаем приборы, которые сейчас летают на Международной космической станции. Для создания приборов нам нужны комплектующие, которые мы обычно закупаем. Мы надеемся, что они будут создаваться на этом участке. С удовольствием будем их использовать.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-13



Игорь Стецко, заведующий лабораторией факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Если раньше наблюдался интерес только к программированию, сейчас он сохраняется, но все больше и больше студентов и больше серьезных разработчиков – Парк высоких технологий – обращаются к так называемой продуктовой линейке – созданию электронных устройств, которые работали бы вместе с развившимся практически до искусственного интеллекта программированием.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-15

Открытие новой технической площадки – еще один шаг в реализации модели «Университет 3.0». Она подразумевает способность вуза продавать свои разработки. Создание измерительной и медицинской электроники, средств мониторинга транспорта – все это уже сегодня под силу технопарку БГУ.

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-18

Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием-20

# It-технологии # общество # Юрий Дудчик # Игорь Стецко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске
22 января 2020 06:37

Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха
21 января 2020 19:18

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны
21 января 2020 17:43

«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны