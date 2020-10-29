Сколько электрозарядных станций появится в Минске до конца 2020 года?
Новости Беларуси. Более 100 электрозарядных станций установят в Минске к концу 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас к услугам водителей экомобилей 170 подобных устройств. Зарядить свое авто можно практически в любом удобном месте.
В 2021 году столица сможет похвастаться развитой сетью электроколонок. Это позволит владельцам экотранспорта не испытывать неудобств, а у водителей обычных машин появится дополнительная мотивация пересесть на «зеленые» автомобили.
Кстати, в 2021 году на базе белорусско-китайского предприятия планируется выпустить первую тысячу легковых электромобилей. Пять образцов уже проходят испытания.