Сколько электрозарядных станций появится в Минске до конца 2020 года?

Новости Беларуси. Более 100 электрозарядных станций установят в Минске к концу 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас к услугам водителей экомобилей 170 подобных устройств. Зарядить свое авто можно практически в любом удобном месте.

В 2021 году столица сможет похвастаться развитой сетью электроколонок. Это позволит владельцам экотранспорта не испытывать неудобств, а у водителей обычных машин появится дополнительная мотивация пересесть на «зеленые» автомобили.