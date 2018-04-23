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За производство и сбыт нелегального алкоголя в Беларуси могут ввести уголовную ответственность

23 апреля 2018 13:49
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Новости Беларуси. В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за производство и сбыт нелегального алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За производство и сбыт нелегального алкоголя в Беларуси могут ввести уголовную ответственность -1

Более жесткого наказания требуют случаи, когда употребление суррогата вызвало тяжкие последствия для здоровья человека или его смерть. Число таковых за последние четыре года выросло в два раза. Контрафакт, в основном, везут из России. Счет изъятых из оборота 5-литровых канистр, заполненных техническим спиртом, идет на тысячи.

За производство и сбыт нелегального алкоголя в Беларуси могут ввести уголовную ответственность -4


Александр Погоский, и. о. заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси:
Мы сотрудничаем с правоохранительными органами Российской Федерации тесно по данному направлению и передаем соответствующую информацию в российские правоохранительные органы. Есть достаточно хорошие примеры такого взаимодействия, когда по нашей информации пресекалось производство целое поддельной алкогольной продукции. Там и водка разливалась, и коньяки.

Не меньшую опасность для покупателей представляют и подделки дорогого алкоголя. Визуально они ничем не отличаются от продукции с конвейера – те же бутылки, пробки, этикетки, дозаторы. Но цена обычно не превышает 10 рублей, а его содержимое по составу и вкусовым качествам далеко от оригинала.

За производство и сбыт нелегального алкоголя в Беларуси могут ввести уголовную ответственность -7

# общество # Фотофакт # Александр Погоский # Уголовное законодательство

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