За производство и сбыт нелегального алкоголя в Беларуси могут ввести уголовную ответственность

Новости Беларуси. В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за производство и сбыт нелегального алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более жесткого наказания требуют случаи, когда употребление суррогата вызвало тяжкие последствия для здоровья человека или его смерть. Число таковых за последние четыре года выросло в два раза. Контрафакт, в основном, везут из России. Счет изъятых из оборота 5-литровых канистр, заполненных техническим спиртом, идет на тысячи.



Александр Погоский, и. о. заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси:

Мы сотрудничаем с правоохранительными органами Российской Федерации тесно по данному направлению и передаем соответствующую информацию в российские правоохранительные органы. Есть достаточно хорошие примеры такого взаимодействия, когда по нашей информации пресекалось производство целое поддельной алкогольной продукции. Там и водка разливалась, и коньяки.