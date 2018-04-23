Всегда ли в Беларуси за повторное превышение скорости в течение года лишают прав?

Новости Беларуси. Ежедневно на горячую линию СТВ поступает порядка 20 обращений. В основном – по телефону. Автолюбитель превысила скорость и спрашивает, какой штраф ей грозит.

Ольга Ивановская, г. Жодино:

Недавно на своем автомобиле я превысила скорость на 22 километра. Сотрудник ГАИ, составлявший протокол, предупредил меня, что

если я буду задержана в течение года снова за превышение скорости, то меня могут лишить прав. Так ли это?

Дарина Гулюта, юрист:

Уважаемая Ольга, сотрудник ГАИ был прав. Если в течение года Вы совершите такое же нарушение, то в соответствии с частью 4 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях, к Вам может быть применено административное взыскание в виде штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления от 3 до 12 месяцев.