Прямой эфир

Всегда ли в Беларуси за повторное превышение скорости в течение года лишают прав?

23 апреля 2018 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежедневно на горячую линию СТВ поступает порядка 20 обращений. В основном – по телефону. Автолюбитель превысила скорость и спрашивает, какой штраф ей грозит.

Ольга Ивановская, г. Жодино:
Недавно на своем автомобиле я превысила скорость на 22 километра. Сотрудник ГАИ, составлявший протокол, предупредил меня, что

если я буду задержана в течение года снова за превышение скорости, то меня могут лишить прав. Так ли это?

Дарина Гулюта, юрист:
Уважаемая Ольга, сотрудник ГАИ был прав. Если в течение года Вы совершите такое же нарушение, то в соответствии с частью 4 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях, к Вам может быть применено административное взыскание в виде штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления от 3 до 12 месяцев.

# общество # Автозаконодательство # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли сына в 14 лет отпустить на ночную дискотеку?
23 апреля 2018 12:44

Можно ли сына в 14 лет отпустить на ночную дискотеку?

Почему отец против того, что сын-«афганец» установил памятную табличку на доме?
23 апреля 2018 12:29

Почему отец против того, что сын-«афганец» установил памятную табличку на доме?

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России
23 апреля 2018 11:53

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России