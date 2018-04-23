«В поле – как в своей стихии». Репортаж СТВ о посевной в Сенненском районе

Новости Беларуси. Пашут ночью, сеют днем. В северных регионах Беларуси, чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пашут ночью, сеют днем. В северных регионах Беларуси, чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой весной здесь дополнительно обработают около 150 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась. Изменилась и структура площадей. Теперь зерна и кормов – 50 на 50.
Подробности – в видеоматериале.
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