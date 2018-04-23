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«В поле – как в своей стихии». Репортаж СТВ о посевной в Сенненском районе

23 апреля 2018 12:50
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Новости Беларуси. Пашут ночью, сеют днем. В северных регионах Беларуси, чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В поле – как в своей стихии». Репортаж СТВ о посевной в Сенненском районе-1

Этой весной здесь дополнительно обработают около 150 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась. Изменилась и структура площадей. Теперь зерна и кормов – 50 на 50.

Подробности – в видеоматериале.

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# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт

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