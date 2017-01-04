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За последние сутки снежный покров в Минской области стал больше на 10 сантиметров

04 января 2017 14:48
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Новости Беларуси. Испытание зимой. Мощный снегопад накрыл центральный регион. За сутки снежный покров в области в среднем вырос на 10 сантиметров,

больше всего осадков выпало в Мядельском районе.

Между тем, на крупных республиканских трассах, автомобилисты неудобств не заметили. Дорожники заранее получили информацию о мощном циклоне и вывели на магистрали более двух сотен единиц техники.

Неблагоприятные погодные условия не повлияли и на работу общественного транспорта Минщины.

Как сообщили нам в Облавтотранс, пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме. Задержки, если и есть, не превышают пяти минут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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