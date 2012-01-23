За последние четверо суток в Беларуси выпала половина месячной нормы осадков

Новости Беларуси. Белорусские регионы развернули настоящую борьбу со снегом. На дорогах круглосуточно работают сотни бригад коммунальщиков и вся техника. Все основные магистрали очищены от снега. Правда, у коммунальных служб появилась еще одна головная боль – крыши, засыпанные снегом. Только за последние сутки произошло два обрушения кровли.



Уже с шести утра у стелы «Минск – город-герой» со снегом героически сражается целая бригада дворников. И если близлежащую территорию помогает чистить трактор, то ступеньки приходится вручную. А их здесь, ни много ни мало, более полусотни.



Дворник:

Уберем, а завтра утром то же самое, заметает.



Такого снегопада давно не знала столичная земля. За последние четверо суток выпала половина месячной нормы осадков. Рекордные цифры привлекли внимание Мингорисполкома. Накануне здесь поставили задачу к сегодняшнему дню полностью расчистить столицу от снега. Результат водитель маршрутного такси Дмитрий проверил не на одном рейсе.



Водитель:

Ездить можно спокойно, не нарушая.



Если центральные улицы и проспекты – в центре генеральной уборки, то дворовые территории – на заднем плане. Выбраться из некоторых сегодня нельзя было не то что на шпильках, но и в валенках. Несмотря на то, что в Минске около пяти тысяч дворников, для таких снегопадов этого недостаточно.



Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Руководство города дало нам трое суток, чтобы окончательно убрать весь снег.



А вот и то место, куда снег убирают. Только в окрестностях столицы 14 снежных полигонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Издалека это место напоминает лунный ландшафт, только вместо луноходов здесь ходит земная техника. Каждую минуту только на этот снежный полигон приезжает два грузовика. Если учесть, что каждый привозит около 15 кубометров снега, то к концу зимы здесь образуется целый снежный район.



Проблемы небесная канцелярия создала не только на земле. Сразу два обрушения крыш свалились как снег на голову. Под тяжестью снега обвалилась крыша у частного предприятия Гомеля. Учитывая, что ЧП произошло ночью, никто не пострадал.



А в Минске спасать пришлось станцию техобслуживания. Причина обвала – глыба снега. Под ее массой металлическая конструкция сложилась как карточный домик. Человеческих жертв нет, но четыре машины, среди которых и машина директора СТО, придется ремонтировать. Неудивительно, что комментария от руководства мы так и не дождались.



Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Хочется напомнить руководителям субъектов хозяйствования, руководителям жилищно-эксплутационных служб и частных организаций, что они обязаны организовать уборку кровель от выпавшего снега.



Новый удар стихии сейчас берут восточные районы Беларуси. Только в первой половине дня в Гродно произошло 9 ДТП. На окраине города водитель джипа не справился с управлением, выехал за проезжую часть и врезался в фонарный столб. Пострадавших нет, однако автомобиль восстановлению не подлежит.



В целом, количество ДТП в Республике в выходные увеличилось в два раза: 8 человек погибло, 43 получили травмы. Только сегодня на СТО к Юрию с актуальной фамилией Холод привезли 7 авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Юрий Холод, мастер СТО Минска:

Поток клиентов увеличился в два-три раза.



Прогнозы синоптиков не греют. На смену снегу уже в четверг придут крещенские морозы. К выходным по северу страны до минус 20. Так что тем, для кого зима нагрянула нежданно, самое время утеплиться.