У Чаусской школы-интерната свои куры, 3 теплицы и 3 гектара земли

В Могилёвской области в одной из школ для удешевления питания детей построили собственный птичник. Помощь оказали давние друзья учебного заведения — канадские меценаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в птичнике около сотни кур-несушек. Рядом бройлерный цех. В него птицу запустят весной.

Вести своё хозяйство для воспитанников дело привычное. У школы свои 3 теплицы и 3 гектара земли. Со всеми сельхозработами справляются сами. Поэтому и в столовой блюда, приготовленные из продуктов выращенных своими руками, всегда хороший аппетит.

Лариса Шпиганович, шеф-повар Чаусской школы-интерната:

У нас сбалансированное питание. Большое удешевление идёт за счёт того, что у нас свои овощи, яйца. Насушили сухофруктов, компоты из своих яблок делаем. Своё - вкуснее и полезнее.

Виталий Лебедев, директор Чаусской школы-интерната:

Самое главное, что всё свежее. Сразу же всё идёт детям. Излишки реализуем своим работникам. Удешевляем питание для детей. И можем те деньги, которые у нас остаются, пустить на приобретение соков, фруктов. Дополнительно можем ещё приобрести тетради, ручки для детей.

Уже этой весной на опытном земельном участке школы построят ещё 2 теплицы. Выращенная в них продукция позволит удешевить питание и разнообразить рацион новыми видами овощей.

А ещё хотят попробовать вырастить арбузы.