Временные ограничения на покупку некоторых молочных продуктов введены в Могилевской области

Новости Беларуси, Могилев. Пойти на такие меры местным магазинам рекомендовали в областном управлении торговли. Дело в том, что цены в регионе на эти товары существенно ниже, чем в других областях, тем более в России. Поэтому в некоторых торговых центрах все молочное скупалось огромными партиями.



Как пояснили в Могилевском управлении торговли и услуг, ограничение действует с 13 января этого года. Торговым объектам было рекомендовано ввести временные нормы продажи молочных продуктов. Так, на одного человека продавцы могут отпускать до 5 литров молока, по 3 литра кефира и сметаны, 2 кг твердого сычужного сыра и по 3 кг творога и масла.



Светлана Владимировна признается, что о подобных ограничениях вообще ничего не слышала. В свой магазин за продуктами ходит почти каждый день. Женщина считает, что для ее семьи, например, такие нормы даже завышены.



Светлана Мозыль:

Вот нам 1 литра молока на 2 дня хватает. Если 6 человек, то 2 литра. Всего достаточно. С продуктами сейчас проблем нет.



Специалисты уверяют, что на обычном потребителе это никак не отразится, ведь больше в день человек просто не съест. А вот аппетит перекупщиков, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, точно поубавится. Ведь доходило даже до того, что молоко из магазинов вывозили целыми тележками по 100-150 пакетов.



Олег Буянов, начальник управления торговли и услуг Могилевского облисполкома:

В связи с этим в течение рабочего дня им не хватало продукции и они не могли планировать объемы закупок. Мы подготовили письмо, в котором рекомендовали субъектам хозяйствования в случае невозможности обеспечить весь ассортиментный перечень, который положен, и при проявлении массовой скупки товаров вводить ограничения на молочную продукцию.



Результат не заставил себя ждать. Бесконтрольная скупка молочной продукции в области уже прекратилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Ольга Ахремчик, первый заместитель генерального директора могилевского универмага:

Мы разработали нормы отпуска социально значимых товаров, чтобы у нас товары не вымывали. Производители вовремя поставляют продукцию, согласно нашим заявкам, и вымывания ассортимента у нас нет.



Жители Могилева:

Это нужное дело. Когда вывозят продукты, от этого же и нам хуже. 5 литров в день – это даже слишком много.



Обычного человека эти ограничения не коснутся.



О том, что подобные меры оказались действенными, говорит не только настроение покупателей. На прилавках магазинов представлен широкий перечень молочной продукции. Предприятия по переработке молока работают без перебоев. Да и ограничение на молочную продукцию, как уверяют специалисты, всего лишь временное.