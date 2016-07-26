За первый квартал 2016 года новую работу получили 15 тысяч белорусов

Новости Беларуси. Создание высокоэффективных и востребованных рабочих мест, а также ход работы по трудоустройству граждан – основные темы сегодняшнего разговора в Правительстве.

Еще в начале года Президент поставил задачу вводить 50 тысяч вакансий ежегодно. В том числе, за счет новых производств.

Как отмечают в Минтруда, именно на таких предприятиях выше производительность, больше выручка и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Основные сферы, в которых трудоустраивались работники, – это промышленность, торговля (оптовая, розничная), сфера IT-технологий, сфера оказания услуг. По регионам больше всего рабочих мест создано, конечно, в Минске, где больше населения. И, благодаря выполнению этого показателя (трудоустройства на вновь созданные рабочие места), на 1 июля мы имеем снижение уровня регистрируемой безработицы.

План по созданию новых рабочих мест в I квартале перевыполнен почти в два раза, а точнее на 90%. Это 15 тысяч вакансий.

Более 60% из них - на предприятиях частной формы собственности. Пока не удалось справиться с заданием Гродненскому, Минскому и Могилевскому облисполкомам.