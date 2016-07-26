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Белоруски вошли в ТОП-10 самых высоких женщин в мире

26 июля 2016 17:14
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Новости Беларуси. Очередное высокое достижение белорусок. Наши дамы попали в десятку рекордсменок с самым солидным ростом в мире, обогнав не только конкуренток из Франции, Италии и Китая, но и белорусских мужчин.

Последние, по версии американского научного журнала, обосновались лишь на 22 месте планетарного рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Самые же высокие парни в мире живут в Голландии, а самые рослые дамы – в Латвии.

Но за минувший век и наши барышни заметно подросли – более 100 лет назад белоруски занимали всего 42-ую «ростовую» строчку, когда сегодня – уже 9-ую. Нашим мужчинам и вправду есть, к кому стремиться.

# общество # Женщины Беларуси

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