На сколько увеличится размер пособия по уходу за детьми?

Новости Беларуси. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличат.

Изменения вступают в силу с 1 августа.

Стало известно, что в зависимости от количества детей в семье, выплаты подрастут на 7 или 9,5 рублей. Пособия мамам в декретном отпуске пересматриваются раз в квартал, их размер зависит от среднемесячной зарплаты. Она в Беларуси за июнь выросла и теперь составляет больше 700 рублей. Новый размер выплат будет актуален до конца октября.

По информации Министерства труда и соцзащиты, выплаты на первого ребенка составят 252 рубля 39 копеек, на второго и последующих – 288 рублей 44 копейки.

Родителям детей-инвалидов государство будет выплачивать 324,5 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.