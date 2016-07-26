Белорусскую чернику исследуют в Академии наук Китая

Новости Беларуси. Полезная для здоровья и собственного кошелька. За первые месяцы лета в Минской области у населения закуплено более четырехсот тонн черники.

В планах заготовителей в этом сезоне значится цифра 750 тонн.

Несмотря на ​​прогнозы, в Коопсоюзе области не видят препятствий для того, чтобы перевыполнить план по сбору ягоды.

В большинстве своем черника идёт на экспорт. Это одна из самых востребованных за рубежом ягод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди постоянных покупателей и Академия наук Китая.

Ученые Поднебесной из года в год используют черное золото белорусских лесов в своих исследованиях. Уникальные свойства черники идеально подходят для изготовления гипоаллергенной косметики.

Традиционно много Беларусь поставляет и на российский рынок. При том не только ягоды. Пользуется спросом также фрукты и овощи.