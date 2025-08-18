За период уборочной кампании сотрудники МВД выявили свыше 90 преступлений

На страже экономической безопасности остаются сотрудники МВД. За период уборочной кампании выявлено свыше 90 преступлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера-механика одного из предприятий АПК Барановичского района. Мужчина получил взятку от представителя коммерческой структуры за выбор организации в качестве подрядчика по ремонту сельхозтехники. По материалам Лельчицкого РОВД возбуждено уголовное дело в отношении двоих трактористов сельхозпредприятия, которые похитили более 15 тонн удобрений. Установлены факты крупных хищений в сельхозорганизации Гродненской области.

Максим Рудый, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальник криминальной милиции:

Установлено, 38-летний директор предприятия в сговоре с 50-летним главным бухгалтером с ноября 2022-го по июль 2025 года незаконно завышали себе зарплаты. Деньги фигуранты переводили на счет 41-летнего брата женщины, который их обналичил и в дальнейшем передавал им. Таким образом, за вышеуказанный период времени подозреваемые похитили свыше 1 миллиона белорусских рублей. Похищенные деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Большую сумму директора организации спустил на азартные игры. Все участники преступной группы задержаны.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.