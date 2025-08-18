Сельхозпредприятия Гродненского района планируют заготовить более 250 тыс. тонн сенажа

Кормозаготовительная кампания также идет полным ходом. В Гродненском районе 9 сельхозпредприятий приступили к уборке трав третьего укоса. Остальные на подходе. Для сытной зимовки животным необходимо более 250 тысяч тонн сенажа. Уже заготовили около 200, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холодная весна с заморозками негативно сказалась на росте трав. Первый укос сформировался гораздо позже, чем обычно. Все надежды аграрии связывают с третьим этапом зеленой страды. Тем более, что влаги в почве сейчас достаточно и многолетние травы в полях стоят хорошие. 80 % занимает люцерна – основной источник белка.

Виктор Кемежук, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома:

Заморозки и возвратные холода, они сыграли роль на урожайность многолетних трав. В свою очередь, это повлияло на валовый сбор от первого укоса, и, в принципе, заготовка кормов сместилась. Благо последующие дожди июля, которые выпадали осадки, выпало порядка 175 миллиметров, по нашим подсчетам. Они положительно сыграли роль на формировании массы многолетних трав. И второй и третий укос мы уже видим, что он хороший, и думаю, что мы доберем недостающее количество кормов.

В сельхозпредприятии «Прогресс Вертелишки» процесс заготовки кормов отлажен до мелочей. В эти дни травы измельчают на поле, которое было полностью повреждено весенними заморозками. Агрономы нашли выход – озимые заменили на однолетники. И не прогадали – обеспечили надежную кормовую базу. Ежедневно скашивают от 700 до тысячи тонн.