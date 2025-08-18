В Жировичах стартовал ежегодный Всебелорусский крестный ход

Ежегодный Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск» начинается сегодня, 18 августа. Маршрут стартует от стен Свято-Успенского Жировичского монастыря. На пути – четыре епархии и 21 храм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодный Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск» начинается сегодня, 18 августа. Маршрут стартует от стен Свято-Успенского Жировичского монастыря. На пути – четыре епархии и 21 храм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молитвенное шествие – четвертое по счету, пройдет по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Паломники отправятся в путь после Божественной литургии и за 9 дней преодолеют 250 километров. Заключительный участок – 26 августа от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору в Минске. Там состоятся торжества, приуроченные к 525-летию обретения Минской иконы Божией Матери. Присоединиться к крестному ходу можно на любом отрезке пути.
Татьяна Харки, паломник (Германия):
Мы уже четвертый раз приезжаем в Беларусь. Мы просто молимся о мире, о семье, о детях. И вообще это очень-очень полезно. Я, конечно, весь крестный ход не могу пройти, но стараемся.
Сергей Мелешко, руководитель Всебелорусского крестного хода:
Наши ключевые точки – это храмы нашей православной церкви. И также мы смотрим по расстоянию. Чтобы, пройдя какое-то количество пути, люди устали, можно было где-то остановиться, отдохнуть. Ну и таким образом у нас маршрут выстраивается по храмам.