В Жировичах стартовал ежегодный Всебелорусский крестный ход

Ежегодный Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск» начинается сегодня, 18 августа. Маршрут стартует от стен Свято-Успенского Жировичского монастыря. На пути – четыре епархии и 21 храм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молитвенное шествие – четвертое по счету, пройдет по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Паломники отправятся в путь после Божественной литургии и за 9 дней преодолеют 250 километров. Заключительный участок – 26 августа от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору в Минске. Там состоятся торжества, приуроченные к 525-летию обретения Минской иконы Божией Матери. Присоединиться к крестному ходу можно на любом отрезке пути.

Татьяна Харки, паломник (Германия):

Мы уже четвертый раз приезжаем в Беларусь. Мы просто молимся о мире, о семье, о детях. И вообще это очень-очень полезно. Я, конечно, весь крестный ход не могу пройти, но стараемся.