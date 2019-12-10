«В авиационном языке есть слово «запрещаю», но нет слова «разрешаю». Почему?

Если за комфорт пассажиров на борту отвечает экипаж, на земле правит балом служба диспетчеров. Весь путь самолета – под неусыпным контролем.

С момента запуска двигателя до посадки, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Виктор Чучулов, начальник службы воздушного движения Минского аэродромного диспетчерского центра: У каждого авиадиспетчера – своя зона ответственности. Диспетчер руления обеспечивает управлением воздушным движением на перроне и рулёжной дорожке. Диспетчер старта самолёт подруливает. Он разрешает взлёт и разрешает посадку.

Александр Лысюк, начальник службы воздушного движения Гомельского филиала РУП «Белаэронавигация»:

Официально существуют авиационные правила ведения радиосвязи и радиообмена. Допустим, в авиационном языке есть слово «запрещаю», но нет слова «разрешаю». Концовка «аю»- «аю» – вот человек не дослышал, и всё. Сказали «запрещаю», а он подумает – а вдруг это «разрешаю». Поэтому есть «запрещаю» и есть слово «ждать».

Пробок в небе над Синеокой не бывает. Для этого диспетчеры всегда на связи с пилотами. Если вдруг на борту форс-мажор, тут же принимается решение о посадке вне очереди.