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Человек провалился под лёд: совет спасателя

10 декабря 2019 14:29
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Новости Беларуси. МЧС предупреждает: осторожно, тонкий лед! Только с начала ноября в Минской области утонули два человека,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Человек провалился под лёд: совет спасателя-1

А потому спасатели напоминают: зимняя рыбалка таит за собой множество опасностей. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы это привело к трагедии.

Человек провалился под лёд: совет спасателя-4

Кстати, безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Обычно наиболее тонкий он у берега – где растет камыш или бьют источники.

Человек провалился под лёд: совет спасателя-7

Максим Баско, начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Если вы видите, что человек провалился под лед, конечно, самому туда резко лезть нельзя. Надо найти какой-то длинный предмет, возможно, деревянную или лыжную палку и подать ее человеку, чтоб попытаться его вытянуть. Самим нежелательно выходить на лед. Конечно же, необходимо как можно скорее вызвать спасателей.

Человек провалился под лёд: совет спасателя-10



Также, МЧС напоминает: в период зимних каникул родителям следует особенно следить за тем, чем занимаются их дети и где они проводят свободное время.

# Правила безопасности # общество # Максим Баско # Фотофакт

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