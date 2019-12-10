Человек провалился под лёд: совет спасателя

Новости Беларуси. МЧС предупреждает: осторожно, тонкий лед! Только с начала ноября в Минской области утонули два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А потому спасатели напоминают: зимняя рыбалка таит за собой множество опасностей. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы это привело к трагедии.

Кстати, безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Обычно наиболее тонкий он у берега – где растет камыш или бьют источники.

Максим Баско, начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Если вы видите, что человек провалился под лед, конечно, самому туда резко лезть нельзя. Надо найти какой-то длинный предмет, возможно, деревянную или лыжную палку и подать ее человеку, чтоб попытаться его вытянуть. Самим нежелательно выходить на лед. Конечно же, необходимо как можно скорее вызвать спасателей.