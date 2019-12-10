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Бортпроводница: «Обеспечить вашу безопасность – это наша забота. В остальном мы всегда мило улыбнёмся»

10 декабря 2019 12:15
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Вот уже более двух десятков лет белорусский авиаперевозчик – настоящий бренд, который знают во всем мире. Лицом компании во все времена были, есть и остаются бортпроводники. За комфорт в небе они отвечают головой. Привычная улыбка скрывает неимоверную выносливость. Стальные нервы – это тоже про них, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».    

Бортпроводница: «Обеспечить вашу безопасность – это наша забота. В остальном мы всегда мило улыбнёмся»-1

Екатерина Карбаш, бортпроводник:
Многие машут рукой: «Ай, информация, что нельзя курить – ну и подумаешь! Пойду и покурю!» На самом деле, все правила прописаны в авиации не просто так. Если мы требуем от них выполнения тех или иных правил, не нужно задавать вопрос, зачем мы это требуем. Просто нужно сделать так, как мы просим. Обеспечить вашу безопасность – это наша забота. В остальном мы всегда мило улыбнёмся.

Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

Бортпроводница: «Обеспечить вашу безопасность – это наша забота. В остальном мы всегда мило улыбнёмся»-4

# Самолет # общество # Екатерина Карбаш

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