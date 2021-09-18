За новым урожаем по низким ценам. Где в Минске проходят осенние ярмарки?

Новости Беларуси. За новым урожаем по хорошей цене. Сезон осенних ярмарок открылся в Беларуси. Только в Минске запланировано провести их более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За новым урожаем по хорошей цене. Сезон осенних ярмарок открылся в Беларуси. Только в Минске запланировано провести их более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная уже проходит на площадке у «Чижовка-Арены». Ассортимент порадует даже истинных гурманов: на прилавках – свежие овощи и фрукты, рыба, мясная и молочная продукция, вкусная выпечка и сладости, продукция пчеловодства, а также непродовольственные товары: удобрения, саженцы, изделия мастеров народного творчества.
Торговые точки развернулись во всех столичных административных районах. Однако важно знать, что некоторые из них будут работать только в один из выходных дней.