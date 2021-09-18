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За новым урожаем по низким ценам. Где в Минске проходят осенние ярмарки?

18 сентября 2021 11:51
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Новости Беларуси. За новым урожаем по хорошей цене. Сезон осенних ярмарок открылся в Беларуси. Только в Минске запланировано провести их более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За новым урожаем по низким ценам. Где в Минске проходят осенние ярмарки?-1

Самая крупная уже проходит на площадке у «Чижовка-Арены». Ассортимент порадует даже истинных гурманов: на прилавках – свежие овощи и фрукты, рыба, мясная и молочная продукция, вкусная выпечка и сладости, продукция пчеловодства, а также непродовольственные товары: удобрения, саженцы, изделия мастеров народного творчества.

За новым урожаем по низким ценам. Где в Минске проходят осенние ярмарки?-4

Торговые точки развернулись во всех столичных административных районах. Однако важно знать, что некоторые из них будут работать только в один из выходных дней.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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