«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске

Новости Беларуси. Тех, кто ежедневно в экстремальных ситуациях рискует своей жизнью ради спасения других людей, отметили сегодня, 17 января, в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, накануне Дня спасателя наградили лучших по профессии.

Республиканский конкурс проводится уже шестой год по всем специальностям. Среди победителей лучшие диспетчеры и инспекторы, пилоты и альпинисты, кинологи и водолазы. Наибольшая конкуренция сложилась среди спасателей – их в стране более 5 тысяч. Потребовалось продемонстрировать не только отличную физическую форму, но и теоретическую подготовку. Поддержать и порадоваться за победителей пришли их родители. Они также получили благодарственные письма из рук министра.

Игорь Желткевич, командир отделения ПАСЧ № 1 Глубокского РОЧС:

Мужская профессия, так скажем. Риск, помощь людям. Постарался, выиграл соревнования. Тренировки, тренировки… Я тренируюсь с 2012 года. Закончил училище Олимпийского резерва и после этого начал заниматься дальше спортом.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это ребята, которые с пониманием относятся к делу. Они тонко чувствуют и понимают, куда они пришли, понимают свою значимость. Понимают, что за нами жизнь и здоровье наших людей, которые сегодня действительно дают высокую оценку их труду, и они по праву заслуживают это.