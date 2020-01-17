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«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске

17 января 2020 12:22
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Новости Беларуси. Тех, кто ежедневно в экстремальных ситуациях рискует своей жизнью ради спасения других людей, отметили сегодня, 17 января, в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, накануне Дня спасателя наградили лучших по профессии.

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-1

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-3

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-5

Республиканский конкурс проводится уже шестой год по всем специальностям. Среди победителей лучшие диспетчеры и инспекторы, пилоты и альпинисты, кинологи и водолазы. Наибольшая конкуренция сложилась среди спасателей – их в стране более 5 тысяч.

Потребовалось продемонстрировать не только отличную физическую форму, но и теоретическую подготовку. Поддержать и порадоваться за победителей пришли их родители. Они также получили благодарственные письма из рук министра.

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-8

Игорь Желткевич, командир отделения ПАСЧ № 1 Глубокского РОЧС:
Мужская профессия, так скажем. Риск, помощь людям. Постарался, выиграл соревнования. Тренировки, тренировки… Я тренируюсь с 2012 года. Закончил училище Олимпийского резерва и после этого начал заниматься дальше спортом.

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-11

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это ребята, которые с пониманием относятся к делу. Они тонко чувствуют и понимают, куда они пришли, понимают свою значимость. Понимают, что за нами жизнь и здоровье наших людей, которые сегодня действительно дают высокую оценку их труду, и они по праву заслуживают это.

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-14

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-16

Напомним, профессиональный праздник белорусские спасатели отмечают 19 января. Благодаря высококлассной подготовке сотрудников и современной технике на вооружении, МЧС готово реагировать на любые чрезвычайные ситуации. В структуре ведомства 17 подразделений, в том числе аварийно-спасательная, водолазная, взрывотехническая, авиационная, парашютно-десантная службы.

Важность этой работы сложно переоценить. Более 12 тысяч человек были спасены в 2019 году при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-19

«За нами жизнь и здоровье наших людей». Лучших сотрудников МЧС Беларуси наградили в Минске-21

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Игорь Желткевич # Фотофакт

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