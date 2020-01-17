Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Духовная семинария хоть и называется Минской, расположена на территории Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Рассказываем в программе «Специальный репортаж», как воспитывается будущее Белорусской православной церкви.

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

Мы изучаем много всего. Например, это и древние языки: церковнославянский, латинский и древнегреческий. Это и философия. Это и различные виды богословия. Это и практические дисциплины, такие как, литургика, церковное пение, это и Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Это и история церкви. Не только история церкви, но также история нашего государства. И многое-многое другое. Спектр предметов очень широкий. Это и литература, церковное искусство и археология, и многое другое.

Вообще, студент семинарии – это человек высокой культуры. Причём высокой культуры не только духовной, но и светской. Евгений Жук – студент 3-го курса. Почему выбрал для себя духовную стезю, говорить не любит, но, признаётся: посетители часто спрашивают. Поэтому отвечает кратко – таково веление сердца. В роду священников не было. А вот на вопрос, какой предмет самый сложный – без колебаний, древнегреческий. Трудный и важный.

Евгений Жук:

Это язык Священного Писания – Нового Завета. И для того, чтобы правильно истолковать некоторые моменты из Писания, нужно хотя бы некоторые слова знать – их этимологию, их происхождение и смысл в оригинальном языке. Например, «Κύριε έλεος!» – «Господи помилуй!». Мы постоянно слышим это во время богослужения. До семинарии он окончил колледж по специальности «туризм и сервис». Теперь одно из его «послушаний» – проводить экскурсии по монастырю.

Корреспондентам СТВ посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа. Посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День студента расписан по минутам. И начинается он в семинарской церкви с молитвы. Да и заканчивается тоже здесь. А кто проводит службу? Евгений Жук:

Преподаватели и студенты, которые уже посвящены в священный сан. С какого периода студенты могут быть уже посвящены? Евгений Жук:

Обычно это бывает ближе к концу. То есть пятый курс, второе полугодие. Евгений Жук:

Да, некоторые уже положены в сан священника, в сан дьякона. И они также участвуют в качестве священнослужителей во время богослужений, которые здесь совершаются.