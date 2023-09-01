Специальности, которым нет аналогов. Полсотни идеологов прошли переподготовку в Академии управления

Новости Беларуси. Гибридная война, которая сейчас ведется против Союзного государства, требует адекватного ответа. И одна из главных ролей здесь принадлежит идеологам. Об этом заявил ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович. В 2023 году вуз воспитал полсотни специалистов в данной сфере. И сегодня в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны слушатели Института госслужбы получили дипломы о переподготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс длился 16 месяцев. За это время специалисты познакомились с особенностями политической обстановки в нашей стране и опытом идеологической работы за рубежом. Сегодня эти знания важны как никогда. И выпускники – а это уже состоявшиеся управленцы – смогут использовать их на своих предприятиях и в организациях. Воспитание патриотизма, верность Родине, улучшение политической грамотности людей – лишь то немногое, что делают идеологи.

Александр Савостенко, заместитель директора филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»:

Учеба в Академии при Президенте дала нам огромные знания, багаж как практический, так и теоретический. Очень отличные, грамотные преподаватели, профессора, весь преподавательский состав.

Александр Торч, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Те знания, которые приобретены в Академии управления, конечно же, нам помогут в дальнейшем развиваться, трудиться на благо нашей любимой Родины и, конечно же, на благо наших предприятий.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Наш Президент неоднократно отмечал, что на сегодня задача любого гражданина Республики Беларусь – качественно выполнять свои должностные обязанности на своих местах. Это будет самая большая помощь и поддержка для нашего государства в этой сложной геополитической ситуации.