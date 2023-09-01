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Многодетной семье в Минске устроили праздник с аниматором и вручили подарки к школе

01 сентября 2023 16:21
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Новости Беларуси. Подарки к новому учебному году продолжают получать те, кто больше всего нуждается в поддержке. Так, представители администрации Заводского района подготовили сюрприз для ребят из многодетной семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многодетной семье в Минске устроили праздник с аниматором и вручили подарки к школе-1

Светлана Цыплакова одна воспитывает троих внуков. Все они школьники. В подарок ребята получили новые рюкзаки с канцелярскими товарами. Также для них устроили настоящий праздник с аниматором.

Многодетной семье в Минске устроили праздник с аниматором и вручили подарки к школе-4

Светлана Цыплакова:
Очень приятно детям, они остались под таким впечатлением! Как они смотрели через окно, смотрели, как чебурашка входил, столько радости, бегали, прыгали по этой комнате. Огромное вам спасибо, вы им принесли большую-большую радость.

Многодетной семье в Минске устроили праздник с аниматором и вручили подарки к школе-7

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Очень важно, чтобы каждый поддерживал такие акции, такие большие в республиканском масштабе, каждый присоединялся, потому что столько много семей, детей, которые нуждаются в помощи и которым это принесет радость.

Напомним, для многодетных семей также предусмотрена матпомощь к учебному году. На каждого ребенка полагается чуть более 109 рублей. Выплаты производятся до 15 сентября.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Татьяна Мелешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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