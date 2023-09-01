Белорусские претендентки на полёт в космос встретились с главой НОК

Новости Беларуси. Белорусские женщины-космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова, проходящие подготовку к предстоящему полету, посетили Национальный олимпийский комитет Беларуси. Девушки познакомились с музейной экспозицией и приобщились к «Олимпийскому уроку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мероприятие прошло в формате квиза, за призы которого боролись девять команд из разных районов столицы. В конце соревновательной части ребята смогли задать вопросы претенденткам на космический полет.

А для Марины Василевской и Анастасии Ленковой знакомство с олимпийским комитетом завершилось встречей с Виктором Лукашенко. Также гостьи получили подарки: спортивную экипировку национальной команды и флаг НОК, который ранее побывал на вершине горы Эльбрус. Визит в олимпийский комитет стал для девушек небольшим перерывом в их тяжелой подготовке к полету.

Марина Василевская, кандидат на полет на МКС: Подготовка очень серьезная, так как проект государственный, имеет особую важность. Поэтому и для нас очень ответственный момент в подготовке, в обучении. График очень плотный: теория, практика, физическая подготовка очень активная. Это плавание, прыжки в воду, бег, нормативы различные. То есть подготовка как у космонавта.

Анастасия Ленкова, кандидат на полет на МКС:

В первую очередь нас, конечно, познакомили с конструкцией, компоновкой корабля, изучаем, что из чего состоит, какая есть аппаратура, для чего она нужна, какие отсеки есть в корабле. Нас учат фотографировать, снимать. Видеоподготовка – есть такая дисциплина, фотоподготовка. Физическая подготовка на очень серьезном уровне.

Отметим, полет на МКС состоится в 2024 году.