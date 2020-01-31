Остановка «Ленинградская» в Минске снова начала работать

Движение будет ограничено в ночное время – с 23:00 до 6:00. Днем проехать можно без проблем. Реставрация исторических зданий продлится до конца апреля.

Остановка «Ленинградская» возле здания факультета международных отношений БГУ вновь начинает работу. На Бобруйскую, наконец, вернутся троллейбусы и автобусы. До этого здесь курсировали только маршрутки.

Очень-очень удобно для нас. Почему? По-первых, потому что не придется нам тащиться за тридевять земель. И плюс ко всему, сами представьте, в такую вот погоду, когда ты видишь, что твой транспорт отходит, и ты не успеваешь, приходится бежать.