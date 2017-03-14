За месяц безвизового режима Беларусь посетили более 4 тысяч иностранных туристов

Новости Беларуси. За месяц действия безвизового режима в Беларусь приехали более 4 тысяч 200 иностранцев. Чаще других такой возможностью пользовались немцы – около 700 человек. Среди лидеров также поляки, итальянцы, французы, британцы и американцы.

Напомним, новый порядок въезда в Беларусь начал действовать с 12 февраля. Воспользоваться им иностранцы могут, если прибывают через Национальный аэропорт Минск и не более чем на 5 суток.

Без визовых формальностей посещать нашу страну разрешено гражданам 80 государств – это страны ЕС, Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.