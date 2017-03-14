Михаил Мясникович вручит паспорта юношам и девушкам в Совете Республики 14 марта

Новости Беларуси. Многолетняя и добрая традиция. Первые в своей жизни паспорта 14 марта получат юноши и девушки в Совете Республики.

Главными героями дня станут лучшие представители одаренной молодежи: победители и призеры школьных олимпиад, активные участники творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Поздравит ребят и вручит им их первый важный документ председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.

Финальные мероприятия всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» пройдут 15 марта, в День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.