Прямой эфир

Снос или узаконивание: контроль за земельными в Минске участками станет жестче

13 марта 2017 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за земельными участками. Речь идет в первую очередь об эффективности их использования.

За год в столице досконально обследовано больше 400 земельных участков различной формы собственности.

Среди самых распространенных нарушений – самовольное занятие и нецелевое использование земель, а также нарушение сроков возврата временно занимаемых территорий.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:
Есть один пример по улице Курганной, когда землепользователи построили трехэтажный трехквартирный лакированный жилой дом и вышли за пределы предоставленного земельного участка. Сейчас рассматривается вопрос или о сносе этого здания, или о узаконивании. Причем узаконивание в данном случае возможно только с согласия главы государства.

В то же время число нарушений земельного законодательства уменьшается. Эксперты отмечают, что потенциальных нарушителей пугают внушительные штрафы и повышенное налогообложение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в прошлом году год нарушители пополнили бюджет больше, чем на 60 тысяч  рублей. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Денис Синельников

Другие новости рубрики

Все новости
Вызов обойдется в 100 рублей: сколько Беларусь ежедневно тратит на образование, медицину и безопасность
13 марта 2017 17:56

Вызов обойдется в 100 рублей: сколько Беларусь ежедневно тратит на образование, медицину и безопасность

Максим Рыженков: власть должна повернуться лицом ко всем проблемам и чаяниям наших граждан
13 марта 2017 17:43

Максим Рыженков: власть должна повернуться лицом ко всем проблемам и чаяниям наших граждан

Надо любить людей: председатель Туринского сельисполкома о своей работе
13 марта 2017 17:40

Надо любить людей: председатель Туринского сельисполкома о своей работе