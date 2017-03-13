Вызов обойдется в 100 рублей: сколько Беларусь ежедневно тратит на образование, медицину и безопасность

Новости Беларуси. IT-сфера сегодня одна из самых оплачиваемых и в Беларуси, и в мире. Не удивительно, что и конкурсы при поступлении по этим специальностям в университетах стабильно высоки. Получить востребованную и хорошо оплачиваемую специальность в Беларуси можно совершенно бесплатно, хотя для государства содержание бюджетных мест в вузах стоит немало.

Равно как и вызов скорой помощи или работа участкового в вашем микрорайоне.

И, конечно, платить в за это общий государственный кошелек по чуть-чуть должны все. В этом и есть философия , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В альма-матер IT Маша пришла со средним баллом 386.

Девушка, поступавшая в один год с сестрой, была нацелена только на бюджет. Сегодня волнение позади. За время учебы Маша выиграла конкурс «Студент года» и нашла работу по специальности при Парке высоких технологий.

Мария Марчук, студентка 4 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это действительно путевка в жизнь. Уровень преподавания в БГУИР очень высокий. Об этом говорит то, что многие ребята уже работают на 3, на 4 курсах.

Сегодня на дневном отделении Университета информатики и радиоэлектроники обучается порядка 9 тысяч студентов, 60% – бюджетники. На каждого выделяется более 2000 рублей в год, и это без учета стипендий. Престижная специальность – и ни копейки взамен.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я считаю, что это очень мощная поддержка государства для обучения этой талантливой молодежи в IT-сфере. У нас в 2017 году два выпуска, после 5 и после 4 лет. И мы в какой-то мере волновались о том, как состоится распределение. К сегодняшнему дню мы все два выпуска уже распределили, все имеют рабочие места.

В целом, содержание одного студента обходится государству в 3680 рублей в год.

На школьника уходит чуть более 2000, обучение дошкольника стоит более 2500. Расходы на образование составляют 5% ВВП страны, медицина занимает 4%.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

В автопарке минской неотложки около 200 машин. Бригады, а их 159, работают на «низком старте». Ведь за сутки скорую помощь в столице вызывают в среднем 2000 раз.

Экстренную помощь в Беларуси оказывают совершенно бесплатно. Тем временем в соседней России услуги службы «103» уже лимитированы. Так, вызвать скорую безвозмездно можно лишь четыре раза в год. За последующие обращения придется заплатить. У нас же расходы покрывает бюджет, который формируется за счет налогов.

Олег Воробей, заместитель главного врача по организационно-методической работе городской станции скорой медицинской помощи:

Вызов скорой помощи, если говорить про Минск, по итогам 2016 года составил порядка 65 рублей.

За 2016 год минская неотложка выезжала более чем на 620 тысяч вызовов.

А теперь попробуйте умножить эту цифру на себестоимость одного выезда. В итоге – более 40 миллионов.

А вот бесплатный – для пациента – прием доктора в поликлинике обходится Минску в 13 рублей за одно посещение. Что касается фактических расходов за пребывание в больнице, то сумма на одного человека может варьироваться от 40 до 500 рублей в сутки. Впрочем, и здесь затраты покрывает государство.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Реабилитационная койка у нас стоит примерно 41 рубль в сутки, неврологические койки – порядка 125 рублей. Реанимационная, самая дорогая, 503 рубля.

Наравне с охраной здоровья приоритетом в нашей стране является обеспечение общественной безопасности.

Недаром Беларусь нередко сравнивают со Швейцарией. Правда, в какую сумму обходится спокойствие, сказать трудно. В зависимости от сложности, разнятся и затраты.

Константин Шалькевич, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Когда на вызов граждан выезжает, как правило, наряд из двух сотрудников, то если они в течение часа справляются со всеми задачами, такой вызов обойдется примерно в 100 рублей.

Бесплатное образование, медицина и, конечно, безопасность. Блага, о реальной стоимости которых мы задумываемся редко. Однако от этого менее ценными они не становятся.