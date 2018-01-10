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На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки

10 января 2018 23:58
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Новости Беларуси. Неожиданный эксперимент в Могилевской области: школьники из Белыничского района получают не только знания, но и деньги за хорошие отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-1

Руководство одного из сельхозпредприятий выплачивает стипендии ученикам подшефной школы. Такое материальное стимулирование дает прекрасные результаты: успеваемость на высоте, а большинство выпускников затем возвращается работать в это хозяйство.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-4

Семиклассник Леша один из тех, кто не просит у родителей деньги на карманные расходы. Сам зарабатывает на уроках. По итогам прошлой четверти в его дневнике ниже восьмерки оценок нет. В награду стипендия – 93 рубля.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-7

Алексенй Кузьменков, ученик Вишовской средней школы:
Я некоторыми деньгами помогаю родителям. Себе покупаю футбольную экипировку. И на последние несколько стипендий купил себе телефон.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-10

Успеваемость в этой школе на высоте, каждый хочет иметь свои деньги и помогать семье. Правление хозяйства решило поощрять не только школьников, но и родителей отличников и хорошистов. За успехи детей они получают на работе доплаты.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-13

Снежана Сорокина, ученица Вишовской средней школы:
В основном я учусь хорошо. Только иногда, когда бывают какие-то пробелы, тогда уже получаю... Но все равно исправляю потом эти оценки. Также учусь не ради стипендии, а ради знаний.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-16

Екатерина Зайцева, директор Вишовской средней школы:
Иметь свои деньги, тратить независимо от родителей собственные заработанные – огромная возможность предоставляется каждому ученику. Поэтому они стараются.

На последние несколько стипендий купил себе телефон: в Могилевской области школьникам платят за хорошие оценки-19

Эффект от таких инвестиций есть. Большинство выпускников школы, отучившись в колледжах и университетах, потом возвращаются в родное хозяйство.

Зарплата в 1200 рублей, надбавка за отказ от курения и медали: секреты работы с кадрами в Белыничском районе

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Алексенй Кузьменков # Снежана Сорокина # Екатерина Зайцева

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