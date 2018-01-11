Крайне нужна научная обоснованность: Академия наук и Комитет судебных экспертиз подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь судмедэксперты смогут использовать в своей работе самые последние разработки НАН. Например, они получат доступ к банку ДНК и начнут использовать лазеры. Также планируется создать специальные самообучаемые программы, которые помогут более оперативно использовать базы данных в поисках преступников.

Новости Беларуси. Белорусские ученые и криминалисты объединяют усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Академия наук и Комитет судебных экспертиз подписали соглашение о сотрудничестве.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: Космические технологии, IT-технологии, биотехнологии, аграрные технологии... Потому что преступления совершаются в самых различных областях. Исследования надо проводить. У нас, в Академии наук, в этой связи есть серьезные наработки.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Один из основных критериев объективности заключения судебного эксперта — это научная обоснованность. Под каждую экспертизу у нас есть методика. Так как мы постоянно развиваемся, внедряем новые технологии, новые виды экспертиз, мы крайне нуждаемся в научном обеспечении нашей работы.

Кроме того, стороны обсудили перспективы совместных исследований, вопросы подготовки научных сотрудников и познакомились с существующей материально-технической базой.