«За хорошим батькой живут и не думают». Кочанова о жизни в Беларуси и сотрудничестве с Россией

Новости Беларуси. Гродно готовится принять Форум регионов Беларуси и России. В условиях внешнего давления к нему повышенный интерес и у бизнесменов, и у журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как пройдет форум в 2022 году? О деталях подготовки мы поговорили со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Но разговор зашел не только о предстоящей бизнес-встрече. Затронули и актуальную внутреннюю повестку: на что жалуются белорусы, как достучаться до Президента и почему под ударом оказалась наша история? О IX Форуме регионов Беларуси и России Ольга Коршун, политический обозреватель:

Форум регионов Беларуси и России пройдет в девятый раз. В чем особенность этого форума? Какого эффекта от него ожидаем?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я искренне рада быть у вас, чтобы поговорить на очень важную тему для нас, для Совета Республики, потому что когда-то, много лет назад, эта инициатива нашла свое серьезное продолжение при поддержке президентов наших стран. Форум набирает обороты с каждым годом. Особенности этого форума прежде всего в том, что он будет проводиться в режиме реальном. Нам наконец-то та ситуация, которая складывалась с ковид-инфекцией, поможет просто встретиться в реальном времени и поговорить со своими коллегами, потому что два года мы эти форумы проводили в режиме онлайн. Мы их не отменяли, несмотря на неблагоприятные условия. Мы их проводили, и от этого значимость не уменьшалась нисколько. Мы очень ждем этот форум, потому что встретимся с друзьями, коллегами. А вопросов, которые мы будем обсуждать, достаточно много, прежде всего это подведение итогов, решений предыдущего форума. Это традиционно, у нас межпарламентская комиссия работает. Ну и, конечно, пленарное заседание, работа по секциям. Вопросы, которые будут рассматриваться, очень актуальные. Мы понимаем: мир поменялся, жизнь поменялась. Сейчас как никогда нам важно сотрудничество с Российской Федерацией. Так было всегда, это наш стратегический партнер во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас это приобретает особую значимость. Есть ли российские регионы, с которыми Беларусь не хочет сотрудничать?

Ольга Коршун:

Как вы считаете, какой из российских регионов наиболее перспективен для сотрудничества? Наталья Кочанова:

Нет такого региона, который был бы неперспективным для сотрудничества. Мы планируем, что на этом форуме будет участвовать более половины субъектов РФ. Говорить о том, что приоритетнее сотрудничать с тем или иным регионом, наверное, было бы неправильно. Как мы сегодня работаем с Подмосковьем, так мы работаем с Приморским краем, то есть география достаточно широкая. Мне кажется, сегодня нет такого региона в России, с которым не сотрудничала бы наша страна. Очень много желающих поучаствовать в нашем форуме. До сих пор идут предложения. Буквально сейчас я расписывала почту, идут и идут предложения с просьбой поучаствовать в нашем форуме.

Ольга Коршун:

Чего сегодня не хватает белорусским чиновникам, руководителям? Наталья Кочанова:

7,5 лет назад я была руководителем – председателем Новополоцкого горисполкома. И тогда я говорила о том, что мне как председателю исполкома полномочий хватает более чем. И сегодня говорить, что тебе не хватает каких-то полномочий, чтобы реализовать задачи, которые стоят перед тобой – это занятость, контроль за ценами, развитие вверенного тебе города или района, наверное, не очень правомерно (подробнее здесь). «Чтобы у людей было жилье». Кочанова рассказала, как заинтересовать белорусов жить в регионах (здесь подробности). Правда ли, что обращение в Администрацию Президента позволяет быстрее решить проблему?

Ольга Коршун:

Нужно наладить эффективную связь между обычными белорусами и руководителями разного самого уровня. Когда вы были главой Администрации, помню, проводились мероприятия, совещания, что много жалоб приходит в Администрацию непосредственно к Президенту, хотя все эти проблемы могли быть решены на местном уровне. У меня такой вопрос: если я обращусь в Администрацию Президента с каким-то вопросом, он быстрее решится, чем если бы я обратилась в райисполком или куда-то на местном уровне? Наталья Кочанова:

Говорить о том, что если ты обратишься в Администрацию или Совет Республики, то вопрос решится быстрее, наверное, было бы не совсем верно. Потому что в большей степени вопросы, с которыми люди обращаются в любые органы власти, в основном касаются вопросов, которые в компетенции местных органов власти. Поверьте мне. Если там людей слышат, то они будут решать их на местах и никогда не будут обращаться в вышестоящие инстанции. Нет разницы. Что касается Совета Республики, я понимаю, что многие люди обращаются еще и потому, что понимают, что эта проблема глобальная. Если это требует разрешения на уровне Президента нашей страны, они прекрасно знают, что мы обязательно донесем эту информацию до Александра Григорьевича. Ольга Коршун:

Часто такое бывает?

Наталья Кочанова:

Бывает, конечно. После каждого приема, если у меня есть такая возможность, я абсолютно доношу информацию до Президента, потому что очень много людей приходят и говорят слова признательности и благодарности в адрес нашего Президента за принятые решения. А сейчас особенно много благодарностей за то, что мы живем в такой мирной стране. Есть вопросы, которые я озвучиваю всегда. В большей степени Президента интересуют всегда вопросы проблемные. Какие вопросы интересуют Лукашенко? Ольга Коршун:

Можете привести какой-то случай? Наталья Кочанова:

Много случаев. По судебным решениям обращались ко мне, я говорила Александру Григорьевичу. По работе предприятий. Совсем недавно ко мне обратился руководитель одного из пинских предприятий. Там были вопросы в работе трудового коллектива. Я тут же, в этот же день, мы переговорили с Президентом. Так сложилось, что был разговор. Я понимаю загруженность Александра Григорьевича, но он всегда очень трепетно относится к людям. И я ему доложила, и он сразу же дал поручения, которые надо было передать другим органам. Сегодня этот вопрос практически решен.

Что волнует белорусов? Топ-3 Ольга Коршун:

Можете выделить топ-3, что сегодня больше всего волнует белорусов? После 2020 года эти приоритеты изменились? Наталья Кочанова:

Я думала, что что-то изменится. Но если делать анализ обращений и тех вопросов, с которыми обращаются люди, то ничего не изменилось. Прежде всего это вопросы, которые касаются ЖКХ, – эксплуатация жилья, благоустройство, наведение порядка, строительство жилья. А топ-3 вопросов я вам скажу. Первый вопрос касается женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, – будут ли изменены какие-то подходы в этом вопросе? Пенсионное обеспечение волнует людей. Ну и когда мы обсуждали Конституцию, для нас было очень своеобразным срезом, когда люди говорили о состоянии своего здоровья и заботе о нем. А что касается приемов по личным вопросам, они практически не поменялись. Единственное, что сегодня люди точно понимают, что жить в мире и спокойствии очень важно. «Это скрепы, которые держат нас». Наталья Кочанова о сохранении исторической памяти Ольга Коршун:

У нас сейчас реализуется проект «Поезд Памяти». Совет Республики тоже принимает участие в этом проекте, в его реализации. Все, кто хочет, наверное, смогут прокатиться на этом поезде и окунуться в те события, которые выковали нашу страну. Почему сейчас в мире сложилась такая ситуация, что мы, белорусы, вынуждены защищать свою память даже на законодательном уровне? Наталья Кочанова:

Та политика, которая проводится в каждой отдельно взятой стране, разная. К сожалению, те события, которые происходили не так много лет назад, ведь не так давно была война по меркам истории, для нас это память, которую мы должны передавать из поколения в поколение. В этом нет никакого сомнения, потому что это фундамент сохранения нашей страны. Это скрепы, которые держат нас. Потому что мы видели, что стоит за этим: разруха, голод, уничтожение людей. Причем уничтожение не просто, а народа в целом. И очевидцев тех страшных событий много, они есть сегодня. Фактов, которые подтверждают геноцид белорусского народа, много. Мы их видим, мы их знаем, мы четко понимаем, что это правда. И эту правду надо сохранять. К сожалению, то, что было и делалось другими странами (коллективный Запад, Америка), политика которых выстраивалась десятилетиями на разрушение Советского Союза, тех, кто одержал Победу, кто завоевал ее, кто освободил мир от коричневой чумы, – эта политика выстраивалась не один день. Она выстраивалась годами, и в итоге Советского Союза нет.

Наталья Кочанова:

Сегодня каждая страна живет и старается сохранить мир и спокойствие на своей территории, развивается. Но то, что происходило там, как детей учили в школах, какие были программы, что они брали за основу, в какую сторону они смотрели, на какое государство они равнялись в своей политике – вот и получилось. Сегодня те ценности, которые проповедуются на Западе, для нас неприемлемы. Потому что это не наши традиции, не наши подходы к воспитанию молодого поколения. Абсолютно. Надо жить по своим законам, которые есть в твоей стране. Нам повезло, потому что на руинах Советского Союза мы сохранили и создали такую великолепную страну, где в основе лежит человек и его благо. Люди должны это понимать. Это как в хорошей семье. Так живут за хорошим батькой, живут и не думают. А надо думать и ценить то, что есть. Поэтому говорить о том, почему произошло в тех странах так, почему у них сегодня беспамятство это, почему они уничтожают памятники, память о тех людях, которые кровь проливали, – это за гранью человеческого сознания. Но это политика, которая выстраивается таким образом. Я думаю, что люди это поймут, осознают. Потому что без памяти о прошлом не может быть настоящего и хорошего будущего. Наша задача состоит в том, чтобы передавать эту память о тех событиях из поколения в поколение. Чтобы так остро чувствовали молодые ребята, дети, нынешнее поколение, которое совсем еще школьники, ту беду, которая была у старших поколений, как чувствовали ее мы. Как воспитать патриота? Ольга Коршун:

Какие мы будем предпринимать шаги, возможно, более тонкие, чтобы воспитать патриота и сохранить ту память, на которой мы стоим?