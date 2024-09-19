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Продажи новых автомобилей в ЕС за август сократились почти на 20%

19 сентября 2024 14:46
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Продажи новых автомобилей в Евросоюзе в августе достигли трехлетнего минимума. Показатели сократились почти на 20 %. Это обусловлено потерями на ключевых рынках: Германии, Франции и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи новых автомобилей в ЕС за август сократились почти на 20%-2

Крупнейшие производители несут серьезные убытки, а отрасль продолжает испытывать серьезные трудности. Отказываются европейцы в том числе от электрокаров. Спрос на них снижается четвертый месяц подряд. Автогиганты пытаются стимулировать спрос и сократить траты, в частности путем закрытия заводов, но эксперты полагают, что восстановление рынка потребует больше времени.

# Экономический кризис

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