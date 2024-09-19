Продажи новых автомобилей в ЕС за август сократились почти на 20%

Продажи новых автомобилей в Евросоюзе в августе достигли трехлетнего минимума. Показатели сократились почти на 20 %. Это обусловлено потерями на ключевых рынках: Германии, Франции и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие производители несут серьезные убытки, а отрасль продолжает испытывать серьезные трудности. Отказываются европейцы в том числе от электрокаров. Спрос на них снижается четвертый месяц подряд. Автогиганты пытаются стимулировать спрос и сократить траты, в частности путем закрытия заводов, но эксперты полагают, что восстановление рынка потребует больше времени.