Европарламент разрешил Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России

Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Киеву использовать для ударов вглубь России западное оружие. За проголосовали 425 депутатов, против – 131, еще 63 воздержались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство политиков посчитали, что обозначенные ранее ограничения препятствовали, цитата: способности Украины в полной мере реализовывать свое право на самооборону. Впрочем, это мнение разделяют не все. Германия выступает против подобного использования своего вооружения. Немецкий канцлер настаивает на принятом ранее решении в Берлине и не намерен его менять, вопреки давлению коллег.

Стоит отметить, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.