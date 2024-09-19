Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает передать Крым под управление ООН, чтобы провести через 20 лет референдум о его статусе. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что Крым важен для России и Украины и без демилитаризации договориться не удастся. После атаки ВСУ на Курскую область Путин сказал, что переговорный процесс с Украиной невозможен.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, предложения Москвы о мире остаются в силе, но никаких переговоров пока не планируется. Путин также заявил, что Россия согласна на проведение переговорного процесса на основе Стамбульских соглашений, в случае если Украина проявит готовность.