«За этих ребят переживаю не меньше, чем за родных детей»: в Минске прошел музыкальный вечер фонда российского пианиста

Новости Беларуси. Накануне новогодних праздников в российском Посольстве в Минске выступили юные музыканты – стипендиаты Фонда известного российского пианиста Юрия Розума. А еще – поэта Владимира Вишневского: писатель является послом Фонда и никогда не пропускает благотворительные вечера в пользу юных музыкантов. Владимир Вишневский ( корреспонденту «СВ» ): Дружу с Юрием много лет, восхищаюсь его общественной деятельностью – это действительно важно. Поэтому, когда просят выступить на вечерах фонда, всегда соглашаюсь. Тем более, в Беларуси – в стране, которую очень люблю.

Фонд Юрия Розума сначала работал только в России, а около года назад «шагнул» и в Беларусь.

Юрий Розум, пианист: Для меня здесь все родное, ведь мой дед из Жодино. Здорово, что идея белорусского отделения нашла отклик у многих творческих людей. Соучредителями с белорусской стороны стали известный певец Александр Тиханович и актер Владимир Гостюхин. Скоро откроем отделения еще в нескольких регионах России и в Армении. ОТ ШУБЕРТА ДО ДЖАЗА Звездой благотворительного вечера стала семилетняя жительница шахтерского Солигорска Соня Курлович: ребенок поразил гостей, исполнив несколько джазовых композиций. За плечами у девочки не одно выступление на большой сцене, участие в шоу на белорусском и российском ТВ. Все благодаря тому, что необычную музыкальность Сони вовремя разглядела ее родная тетя. Наталья сама профессиональный музыкант – для племянницы не пожалела даже свое пианино. А еще нашла лучших преподавателей в городе. Сам маэстро тоже появился на сцене: сыграл для гостей несколько композиций Шопена и произведения русских композиторов. А затем представил публике Кирилла Друка, незрячего музыканта из белорусской столицы. Как только мальчик сел за рояль и коснулся клавиш, полностью преобразился и уверенно увлек слушателей в мир музыки Шуберта. Минчанка Александра Арбузова исполняет австрийскую классику Австрийскую классику исполнила минчанка Александра Арбузова. Девочка еще играет на своей старой, детской скрипке. Сейчас задача Фонда – найти возможность купить «взрослый» инструмент, соответствующий ее возможностям. ИСПАНЦЫ КРИЧАЛИ: «БРАВО!» Благодаря Фонду цимбалист из Минска Александр Наганов смог поучаствовать в престижном конкурсе «Музыка моря» в Испании, который проходит под патронатом испанской королевской семьи. Виртуозная игра на цимбалах так поразила публику, что жюри передало для Юрия Розума специальную грамоту. На музыкальном вечере мама юного дарования воспользовалась случаем и наконец вручила маэстро благодарственное письмо. Юрий Розум, пианист: Именно в Испании я сам когда-то впервые стал победителем музыкального конкурса. А за этих ребят-стипендиатов переживаю не меньше, чем за родных детей.

Пианист пообещал гостям, что в следующий раз они встретятся уже весной –

такие вечера в Беларуси решили проводить несколько раз в год.

Маргарита Новодворская, советник Посольства России в Беларуси:

Мы внимательно следим за тем, как работает Фонд, радуемся его успехам. Эти дети выполняют титаническую работу, находятся на пике нагрузок. Им нужна поддержка – и добрые слова, и финансовая помощь.

Справочно:

Фонд Юрия Розума создан в России в 2005 году, за одиннадцать лет помог «встать на ноги» десяткам юных музыкантов. В 2014 году фонд появился и в Беларуси – благотворительная организация поддерживает 13 ребят из небогатых семей. Стипендиатами могут стать учащиеся музыкальных школ любых специальностей в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурсные прослушивания проходят раз в год.

Источник: www.souzveche.ru. Текст: Василий Малашенков / К номеру: 56 (701)